Polícia prende homem suspeito de matar mulher com 60 marteladas

Segundo policiais militares que efetuaram a prisão, advogado estaria dando fuga a criminoso (foto: PMMG)

O assassinato de Júnia Felipe da Cruz, de 36, morta com cerca de 60 marteladas, foi esclarecido com a prisão de Adeilsson da Silva Martins, que estava na companhia de seu advogado, de 27 anos, que também foi preso.



O corpo de Júnia foi encontrado em uma vala, no Bairro Fernão Dias, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim de semana.

Segundo testemunhas, Júnia e Adeilsson estavam num bar, onde discutiram. Ela decidiu, então, sair do local, mas foi seguida pelo homem. Pouco tempo depois, o corpo foi achado na vala.

Depois do crime, Adeilsson teria ido para casa e, segundo uma parente, ele disse ter assassinado uma mulher e também, mantido relações sexuais forçadas com a vítima.

Policiais fizeram um rastreamento e receberam a informação de que o suspeito teria sido visto entrando em um carro preto, no banco de passageiros. Os militares conseguiram localizar o veículo e prenderam o suspeito em flagrante.

O veículo era conduzido por um advogado. Ele contou que estava levando Adeilsson, que é cliente dele, para a delegacia. Mas, segundo os militares, o advogado não estava rumo a uma delegacia.

O advogado infringiu o Artigo 348 do Código Penal, que versa sobre auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime. A pena prevista para esse caso é de detenção, de um a seis meses, e multa.