Mulher é espancada pelo companheiro em BH após pedido de amizade virtual

Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (5/1) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press/Arquivo) Um homem de 22 anos é suspeito de espancar a companheira, de 20, em Belo Horizonte, após ela receber um pedido de amizade em uma rede social. O caso aconteceu no bairro Santo André, Região Noroeste da capital, onde uma vizinha da vítima acionou a Polícia Militar (PM) na madrugada desta quinta-feira (5/1), ao escutar a discussão.





Em depoimento à polícia, a mulher contou ainda que se separou do rapaz em 2021, mas eles reataram o relacionamento em janeiro de 2022. À época, então, ela saiu da casa do avô em Capim Branco, na Região Metropolitana de BH, para morar com o companheiro. Porém, no decorrer do ano, ela relata que também foi alvo de agressões diversas vezes.

Violência contra mulher

Os militares a orientaram a buscar seus direitos com base no que preconiza a Lei Maria da Penha.





A jovem foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens com inchaço no rosto e um corte no nariz, segundo consta no registro policial.

O rapaz fugiu logo após a agressão e, até a publicação desta matéria, não havia sido encontrado. De acordo com a PM, ele tem diversas passagens na polícia por lesão corporal, agressão, roubo e tráfico de drogas.