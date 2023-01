Vereador é preso suspeito de negociar café furtado em Minas

O vereador Marconi Vieira Alcântara (PSDB) foi preso nessa quarta-feira (4/1) suspeito de negociar café furtado na cidade de Serra do Salitre, Região do Triângulo Mineiro.

Conforme a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Marconi negociava mais de uma tonelada de café com outros dois homens, de 44 e 40 anos. A abordagem realizada pela PM aconteceu após denúncia anônima.

Os dois indivíduos estariam em um estabelecimento comercial no Bairro Flores, em Serra do Salitre, vendendo e comprando carga roubada. Parte do que foi encontrado pelos policiais estaria em uma empresa onde o vereador do PSDB se encontrava.