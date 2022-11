MPT-MG notifica fazenda de café no Sul de Minas por coagir funcionários

MPT-MG assina TAC com fazenda de café para regularizar situação de trabalhadores (foto: Reprodução Pixabay )

Uma fazenda de colheita de café, em Campestre, no Sul de Minas, foi notificada pelo o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais (MPT-MG), que constatou que os trabalhadores eram coagidos a manterem sigilo sobre as condições de trabalho, tudo para que o proprietário não tivesse a obrigação de arcar com despesas trabalhistas.



A fim de evitar os ônus decorrentes do vínculo de empregatício, segundo o MPT-MG, os funcionários da fazenda eram submetidos a uma prática de simulação para celebrar contratos de "parceria" rural. Desta forma, o proprietário usava de fraude e má fé para burlar as leis trabalhistas, deixando os funcionários sem qualquer direito previsto na contratação por carteira assinada (CTPS) em regime de CLT.



Além disso, eles trabalhavam sem as devidas proteções exigidas para o tipo de função, como equipamento de Proteção Individual (EPI).