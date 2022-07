Operação desarticula quadrilha de roubos a fazendas e prende 16 pessoas

Ação é coordenada pelo MPMG (foto: Divulgação/MPMG)

Dezesseis pessoas foram presas nesta quarta-feira (6/7) por supostos envolvimento com uma quadrilha de furtos e roubos a fazendas, durante a operação Praga do Ministério Público Estadual (MPMG) em Patos de Minas e Uberlândia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).Os mandados de prisão temporária e 32 de busca e apreensão foram cumpridos em Minas Gerais, São Paulo e Goiás. A maior parte dos presos, 12 deles, estava em Uberlândia.