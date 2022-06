Furto em fazenda deixa prejuízo de meio milhão de reais no Sul de Minas

Caminhão foi levado juntamente com 250 sacas de café (foto: Redes Sociais)

Um furto em uma propriedade rural de Poço Fundo, no Sul de Minas, deixou um prejuízo de cerca de R$ 570 mil para as vítimas. De acordo com a Polícia Militar, criminosos levaram um caminhão, que estava carregado com cerca de 250 sacas de café, de um barracão na última segunda-feira (6/6).

O veículo estava com a carga desde sexta-feira (3/6) e guardado em um barracão junto com outros dois caminhões menores. A carga seria levada para outro município. O proprietário afirmou que chegou ao armazém pela manhã, para trabalhar, e percebeu que o local havia sido arrombado.

Um buraco de 60 cm foi feito na parede do barracão. Os criminosos entraram, manobraram os caminhões menores para o lado externo e depois fugiram levando as 250 sacas de café torrado. O cofre de um galpão de torrefação de outra propriedade chegou a ser arrombado.

Além disso, ele contou aos policiais que o local possui câmeras de segurança, mas que elas foram tampadas com sacos plásticos pretos, e que o veículo não possui sistema de rastreamento e seguro particular da carga. O equipamento que grava as imagens também foi levado.



Segundo a Polícia Militar, o prejuízo dos proprietários dos barracões foi estimado em torno de R$ 326,9 mil. Entretanto, para o dono do caminhão a perda foi de cerca de R$ 250 mil.

Posteriormente a PM fez rastreamento com a placa do veículo furtado e informou que foram avisados de que o caminhão passou por uma câmera de monitoramento na Serra do Selado, próximo á cidade de Poços de Caldas. Entretanto, até o momento ninguém foi preso e as buscas continuam.

Qualquer informação que leve ao paradeiro do veículo ou dos autores pode ser repassada via 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque-denúncias da Polícia Civil). Sua identidade será mantida em sigilo absoluto.

Iago Almeida / Especial ao EM