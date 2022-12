Furto em joalheira de shopping de BH gera prejuízo de R$ 48 mil

Joalheria no Boulevard Shopping, em Belo Horizonte, foi furtada nessa quinta-feira (22/12) (foto: Câmera de monitoramento/Reprodução) Câmeras de monitoramento flagraram o instante em que um homem entrou em uma joalheria no Boulevard Shopping, em Belo Horizonte, e furtou – entre alianças de prata, ouro e anéis – 232 peças nesta quinta-feira (22/12). O prejuízo é estimado em R$ 48.700.

Em relato às autoridades, a empresa de segurança disse que o alarme havia sido acionado na quinta-feira às 22h45 e desarmado nesta sexta pela funcionária assim que ela chegou à joalheria. No entanto, o dispositivo não disparou.

Ao avaliar as imagens que flagraram a ação, o homem estava com uma mochila nas costas e permaneceu na loja por quatro minutos e ainda conversava de forma recorrente com alguém no telefone.

A reportagem procurou a Boulevard Shopping e aguarda retorno.