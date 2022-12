Polícia devolve à mãe criança de 2 anos levada pelo pai há 40 dias

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nesta sexta-feira (23/12), um mandado de busca e apreensão de uma criança de 2 anos levada pelo pai, há 40 dias, da casa onde moravam em Montes Claros, no Norte de Minas. A polícia encontrou a criança na casa dos avós paternos, em Paracatu, a 466km de distância, no Noroeste do estado.









Quando o homem a levou para Montes Claros para uma consulta médica, ela disse que queria ficar na cidade, onde tem família, e que não voltaria.





Eles tinham terminado o relacionamento no começo de novembro. Segundo a delegada, a mãe concordava em deixar o pai ver a criança até que, em 14 de novembro, ele não voltou mais com a filha, conforme o combinado. "Não falou mais com a mãe e por duas vezes colocou a criança em vídeochamada e tirava o telefone para a mãe sofrer tortura mental", disse a delegada.





“A mãe não teve contato com a criança, não falava com ela, a menina tinha sido desmamada havia apenas dois meses. As únicas vezes que ele se comunicou com a ex-mulher as mensagens eram assim: 'tá vendo? Você não me quis, agora perdeu sua filha'”, relatou Karine Maia, destacando o uso de palavras agressivas pelo homem.





“Ele é muito agressivo, violento, como ficou evidente nos áudios que ele mandava para ela, demonstrando uma agressividade enorme. Daí a nossa preocupação”, disse Karina Maia.





A mãe chegou a dizer que reataria o romance a fim de ter a filha de volta. Seu receio era de que ele a matasse ou matasse a criança. Nesse tempo, segundo as investigações, ele não parou em lugar algum. Esteve em Belo Horizonte e em outros lugares.





Mesmo sabendo o endereço dos pais dele, o Serviço de Inteligência da PCMG esperou a chegada do Natal, quando certamente ele estaria presente no local, junto da família.





O homem foi preso e autuado pelo delegado de Paracatu por sequestro e está preso na delegacia da cidade.