Bala perdida durante tiroteio mata idoso na porta de casa em Minas

Um idoso, de 68 anos, foi morto nesta quinta-feira (22/12) depois de um ataque feito por dois homens em uma moto na praça do bairro Planalto, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

Idoso foi morto na calçada, no bairro Planalto, durante tiroteio na praça

De acordo com a Polícia Militar, os dois homens na moto começaram a atirar contra um rapaz de 19 anos. Ao perceber a tentativa de homicídio, o rapaz correu. O condutor da moto perseguiu a vítima, com o homem da garupa atirando.

O rapaz, que foi alvo da tentativa de homicídio, foi baleado oito vezes. Ele foi socorrido por vizinhos e levado até o hospital da cidade, onde passou por cirurgia. Seu estado é considerado grave.

Os policiais militares fizeram buscas pelos suspeitos do crime. E chegaram até o rapaz que atirou, de 18 anos. Depois do crime, ele tentou se esconder e mudar de roupa. No entanto, foi identificado por testemunhas.

Na conversa com os policiais, ele não detalhou os motivos do crime. Só disse que tinha amigos que desejavam matar o rapaz de 19 anos e que “colocaram muita pilha” nele para que atirasse contra a vítima.

O condutor da moto, de 22, também foi identificado pela Polícia Militar. Os policiais foram até a residência dele, mas não o encontraram. Segundo a PM, duas pessoas foram mandantes do crime. No entanto, elas também não foram localizadas.