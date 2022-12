Suspeito de embriaguez, homem atropela avó e dois netos e sofre agressão

Esquina da Rua Desembargador Saraiva, no Alto Vera Cruz, onde ocorreu atropelamento e tentativa de linchamento (foto: Google maps)

A Delegacia de Acidentes de Veículos investiga um homem, J.A.L., de 43 anos, que, na noite de quinta-feira (22/12), atropelou uma avó e duas crianças, uma de 10 anos, e outra de 13.



O incidente ocorreu na Rua Desembargador Saraiva, em frente ao número 1575, no Bairro Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte, depois de o carro ter batido numa motocicleta.



Segundo policiais, o motorista tinha sintomas de embriaguez. Ele sofreu uma tentativa de linchamento, sofrendo fratura em uuma das pernas.

O acidente ocorreu quando o motorista tentou fazer uma curva para entrar na rua e acabou batendo numa motocicleta, estacionada junto ao meio-fio, jogando o veículo em cima da idosa e dos dois netos.

Imediatamente depois do acidente, um grupo de moradores da região tirou o motorista do veículo e o agrediu, segundo o boletim de ocorrência. Um homem atirou uma pedra que atingiu a perna do motorista, causando fratura.

O motorista, assim como a avó e as crianças, foram encaminhados para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII. A criança e o adolescente sofreram escoriações nas pernas. A mulher não teve ferimentos.

Uma equipe da Polícia Militar compareceu ao hospital, onde o motorista foi medicado, para tentar um teste com etilômetro, mas o homem se recusou a fazer o exame. A carteira de habilitação dele foi apreendida e o carro, recolhido ao pátio do Detran. Um inquérito foi instaurado.