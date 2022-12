"É frustrante", diz passageiro que espera há três dias por voo

Pedreiro Valderci Sobral aguarda desde quarta-feira (21/12) para embarcar em um voo para São Luís (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Com expectativa de movimento dobrado pelas festas de fim de ano, a greve dos aeronautas pode complicar as férias esperadas por muitos. É o caso do pedreiro Valderci Sobral, que aguarda desde quarta-feira (21-12) para embarcar em um voo para São Luís (MA).

A viagem estava marcada para 6h, com conexão em Brasília (DF), mas foi cancelada por conta da paralisação dos pilotos e comissários de bordo. Desde então, Valderci passa por idas e vindas ao aeroporto sem conseguir ter o voo remarcado. “Estou aguardando até hoje e ainda não resolveram”, reclama.

Ele conta ter gastado R$ 3 mil com as passagens de ida e volta para passar o fim de ano com a família. “Cheguei até mais cedo hoje e nem o meu nome consta no sistema”, conta. Nesse período, a Gol arcou com as despesas de hospedagem do pedreiro.

Diante do transtorno, ele decidiu voltar para Itabira, onde trabalha, e entrar na Justiça contra a empresa. “É frustrante, uma falta de respeito. Vou procurar os meios legais. Não tem condições de ficar aqui”, destaca.

Greve dos aeronautas

A paralisação chega ao quinto dia nesta sexta-feira (23/12). Nesta manhã, cerca de oito voos foram impactados. Os atrasaram chegaram até 3 horas.

Os protestos vem ocorrendo diariamente, desde segunda-feira, entre 6h e 8h nos aeroportos de todo país. Em votação encerrada na madrugada de hoje, a categoria votou para manter a greve que afeta vários aeroportos brasileiros.

Do total de votantes, 5.884 pessoas, 59,25% votaram a favor da continuidade do movimento e 40,02% contra. Também houve 0,73% de abstenções.