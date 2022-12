Greve na aviação continua, e categoria fala em 'fortalecer o movimento'

Do total de votantes, 5.884 pessoas, 59,25% votaram a favor da continuidade do movimento e 40,02% contra. Também houve 0,73% de abstenções (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Pilotos e comissários de bordo decidiram manter a greve que afeta vários aeroportos brasileiros desde segunda-feira (19/12). A votação, iniciada no meio da tarde de quarta-feira (21/12), terminou na madrugada desta sexta-feira (23/12) e teve a participação do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) e representantes do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Do total de votantes, 5.884 pessoas, 59,25% votaram a favor da continuidade do movimento e 40,02% contra. Também houve 0,73% de abstenções.

Reinvidicações

Desde a última segunda-feira (19/12), pilotos e comissários de bordo reivindicam um aumento salarial conforme o Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC) e um ganho real acima da inflação, de 5%. Além disso, os trabalhadores cobram direitos para estabelecer horários de veto na alteração de folgas.

Segundo o SNA, a greve ocorre respeitando a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) da obrigatoriedade de manter as atividades de 90% dos comissários e pilotos durante a paralisação. O sindicato afirma que 100% dos tripulantes estão a postos, mas 1% a 2% deles estão atrasando os voos.

A greve foi iniciada simultaneamente em nove aeroportos do país. Além de Confins, se estende para Congonhas (São Paulo-SP), Guarulhos, também em São Paulo; Galeão e Santos Dumont, ambos no Rio de Janeiro-RJ; Viracopos, em Campinas-SP; e nos aeroportos de Porto Alegre-RS, Brasília-DF e Fortaleza-CE.

Voos atrasados

Nessa quinta-feira, cinco voos do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, ficaram atrasados, devido à greve de pilotos e comissários de bordo, das 6h às 8h, iniciada na segunda-feira (19), nos principais aeroportos do país.

Segundo Ronie Gaião, diretor de Regulamentação e Convenções Coletivas do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), o primeiro voo afetado foi para Brasília (DF), que estava previsto para as 6h20, mas só foi confirmado às 8h.

O segundo voo atrasado foi o 3985, com destino ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Previsto para ocorrer às 6h45, o avião da empresa aérea Latam também só decolou às 8h.

O mesmo ocorreu com voos para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O 1301, da Gol, que sairia às 7h, foi confirmado para as 8h, enquanto o 2636, da Azul, previsto para as 7h55, decolou apenas às 8h20.

Outro voo atrasado, também da companhia aérea Gol, tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O avião, que sairia às 7h30, foi confirmado às 8h.