Greve do Metrô de BH: em dia de leilão, estações permanecem fechadas

As estações do metrô de Belo Horizonte amanheceram, nesta quinta-feira (22/12), completamente fechadas, devido à greve dos metroviários. Desde o último dia 14, a categoria interrompeu completamente as atividades por causa da concessão da Companha de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG) à iniciativa privada.









A classe descumpre a limiar de escala mínima de operação dos trens , estabelecida pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Foi determinado que 100% dos trens operassem em horário de pico e 70% nos outros horários.





O Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro) marcou uma nova assembleia para esta quinta. Segundo Daniel Glória, secretário-geral do sindicato, caso o leilão não ocorra, as atividades do Metrô BH voltarão ao normal a partir de amanhã. “Já tínhamos deixado isso encaminhado. Nossas próximas providências estão muito ligadas ao resultado de hoje”.





Caso alguma empresa arremate a CBTU-MG, trabalhadores operarão em escala mínima. “Tudo dependerá da ratificação da assembleia, por isso, vamos esperar”, afirmou Glória.





Em nota, a Companhia informou que não tem respostas sobre o processo de desestatização, além das já publicadas pelos órgão oficiais, pois as diretrizes e ações são conduzidas pelo Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (CPPI).

A greve

Segundo o Sindimetro, a categoria não aceita a privatização da CBTU-MG . Com a greve, a linha emergencial E019 volta a rodar com horários entre 5h30 e 23h. Os ônibus saem da Estação Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana, com destino a Belo Horizonte.





A linha, conforme anunciado pelo Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano (Sintram), irá circular até o término da paralisação do metrô . O embarque será realizado na plataforma A3.

Privatização

O edital rejeitado pelos metroviários prevê a concessão, ao longo de 130 anos, para a iniciativa privada. O investimento projetado é de R$ 3,7 bilhões. Deste montante, R$ 3,2 bilhões vêm dos cofres públicos, sendo R$ 2,8 bilhões de aporte da União e R$ 440 milhões do estado. O restante fica a cargo da empresa vencedora da licitação.

Com isso, a categoria questiona o preço fixado pelo governo no lance inicial em R$ 19,3 milhões. “Além das 35 composições, nós temos 19 estações, quatro subestações de energia, 29 quilômetros de leito ferroviário e as edificações ao longo do trecho. A CBTU está sendo oferecida a preço de banana”, avalia Daniel.