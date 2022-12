Greve do Metrô: linha de ônibus será reativada para atender usuários

Linha emergencial é direta, ou seja, sem paradas (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)



Com o início da greve do metrô de Belo Horizonte, prevista para esta quarta-feira (14/12), a linha emergencial E019 volta a rodar. Com horários entre 5h30 e 23h, os ônibus partem da Estação Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana, com destino a Belo Horizonte.





Confira o itinerário da E019:

Greve do metrô

A linha, conforme anunciado pelo Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano (Sintram), irá circular até o término da paralisação do metrô. O embarque será realizado na plataforma A3.O preço da passagem é R$ 4,50. Passageiros que utilizam a integração pagarão conforme o valor da linha integrada. O Sintram esclarece que a linha emergencial é direta, ou seja, sem paradas."A reativação da linha emergencial visa diminuir os impactos para aqueles passageiros de Contagem que utilizam o metrô do Eldorado até o Centro de Belo Horizonte", disse o sindicato.As atividades do metrô de Belo Horizonte serão paralisadas totalmente e por tempo indeterminado a partir desta quarta (14/12). categoria questiona a privatização do serviço , prevista para ser concluída até o fim deste ano, e reivindica garantias aos trabalhadores.