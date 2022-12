Homem cai em golpe do falso leilão de carros e perde quase R$ 50 mil

Homem transferiu mais de R$ 49 mil para estelionatários (foto: Pixabay)

Um morador de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, perdeu quase R$ 50 mil ao cair no chamado golpe do “falso leilão”. Ele comprou um carro e chegou a se deslocar ao estado de São Paulo para buscar o veículo antes de saber que estava tratando com estelionatários.O caso foi registrado na Polícia Militar nesta segunda-feira (12/12), mas o episídio ocorreu no dia 7 de dezembro, quando a vítima, de 39 anos, arrematou um carro utilitário esportivo (SUV) por R$ 45 mil em um falso site de leilões.No dia seguinte, uma pessoa entrou em contato e confirmou que ele havia arrematado o carro pelo maior lance. Em seguida foram pedidos os valores da aquisição, da comissão ao leiloeiro e outras taxas. O comprador fez depósitos de R$ 10 mil e R$ 39,4 mil.O morador do Alto Paranaíba, então, recebeu documentação e instruções para que o carro fosse buscado. Ele foi até Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo (SP), em busca do endereço descrito no site do leiloeiro.Ao chegar no local, ele constatou que não se tratava do depósito de veículos, e sim de um galpão fechado de uma empresa desativada.Com prejuízo da negociação e da viagem à Grande São Paulo, a vítima procurou a polícia. O nome do site de leilões não foi informado para não atrapalhar as investigações.