Mineiro perde R$ 1,6 mil em golpe dos nudes após ameaça de falso policial

Em relato às autoridades, o homem contou que aceitou o convite recebido no Facebook e iniciou uma conversa por meio do Messenger (foto: Tânia Rego/Agência Brasil ) Após aceitar solicitação de amizade no Facebook de uma suposta mulher, um homem de 34 anos caiu no já famoso “golpe dos nudes” que percorre o país. A nova vítima mora em Matias Barbosa, na região da Zona da Mata, em Minas Gerais, e procurou a Polícia Militar no município para registrar a ocorrência na última quarta-feira (16/11).

A partir daí, as coisas mudaram. A vítima do golpe recebeu uma chamada de áudio e, quando atendeu, foi surpreendida por uma voz masculina. Após se passar por uma mulher, o golpista disse que era policial e relatou à vítima que ela tinha acabado de trocar fotos íntimas com uma garota menor de idade.

Em uma ligação marcada por intimidações e ameaças de processo e prisão, o suposto policial estipulou um valor a ser transferido via pix. Caso contrário, o histórico de conversas entre ele e a suposta menor de idade seria levado à família da jovem.

Então, a vítima fez o primeiro depósito de R$ 1.100. As ameaças prosseguiram, e ele enviou mais R$ 500. As solicitações de outros valores continuaram, mas o homem disse que não tinha mais dinheiro.





Golpe

Preocupado com a situação, ele entrou em contato, posteriormente, com um escritório de advocacia – momento em que um dos advogados explicou se tratar de um golpe.





O suspeito não foi identificado e localizado. A Polícia Civil abriu procedimento para investigar o caso.