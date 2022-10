Família é vítima de golpe dentro de hospital e perde R$ 10 mil

Por Jéssica Alves - Especial para o EM

Uma família perdeu cerca de R$ 10 mil após cair no golpe de um falso médico em Varginha, no Sul de Minas, segundo informações da Polícia Militar da região. O Hospital Humanitas Unimed emitiu em seu site oficial um comunicado de alerta sobre o golpe.





No comunicado, a instituição informou que um golpista está se passando por um médico, e teria entrado em contato com a família por telefone. Na ligação, informou sobre as condições de saúde de uma paciente que estava internada para fazer cirurgia.

Assim, o golpista adiantou que a família teria que fazer um pagamento urgente, para que exames necessários fossem realizados.





O Hospital Humanitas Unimed, local onde a paciente está internada, informou que a filha atendeu a ligação, e no desespero depositou o valor ao homem.





"Esse golpista vem se passando por um médico e fazendo contato com os clientes via telefone e, quando consegue abertura, informa sobre a necessidade de um pagamento urgente para a realização de exames de forma particular", diz o texto.





O caso está sendo investigado, informou a Polícia Civil. A instituição de saúde informou que em caso de dúvidas sobre qualquer tipo de contato referente a pagamentos e cobranças, em nome do hospital, basta fazer contato no setor de Tesouraria pelo telefone (35) 2106-4433 (segunda a sexta – das 07h30 às 17h30).