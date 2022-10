Vovô com Alzheimer 'rouba' brigadeiros da neta confeiteira

por Maria Dulce Miranda





A confeiteira Barbara Horsth, de Timóteo, no Vale do Aço, compartilhou um registro para lá de especial do momento em ela que faz os doces que comercializa. No vídeo, ela conta com a ajuda do avô, Senhor Loide, que está sentado ao lado da vasilha em que a neta coloca os brigadeiros. Mas o ajudante acaba comendo alguns docinhos durante o processo.





Barbara conta no vídeo que o avô tem Alzheimer e ama quando é chamado para dar uma mãozinha na confeitaria da neta. “Agora eu descobri porque ele gosta”, disse a confeiteira, se referindo aos docinhos que ele come durante a produção.

Barbara é dona da confeitaria “Doçuras de mel chocolates” e, nos perfis das redes sociais, compartilha imagens de seus trabalhos de dar água na boca. Na publicação do avô, ela o chamou carinhosamente de “meu ladrãozinho favorito”.

Usuários das redes sociais brincam que o senhor faz o "controle de qualidade" dos doces da neta (foto: Reprodução / Instagram)

O registro do momento especial de avô e neta conquistou os internautas. Nos comentários, várias pessoas chamam a atenção para o “controle de qualidade” feito pelo senhor. “Parece que tem brigadeiro fora do padrão de qualidade, melhor comer. Fofura”, disse uma usuária do Instagram.

“Mesmo com o ‘prejuízo’ no final, um ajudante desses não tem preço”, comentou outra. “Deveria ser remunerado, controle de qualidade”, brincou outro perfil. “Se ele gostou, está aprovado! Fofinho demais!”, elogiou uma seguidora. Um outro perfil elogiou o trabalho do avô: “Isso mesmo, ‘sô’ Loide, tudo tem seu preço, né? Podem observar que todos os brigadeiros estão enfileirados certinhos”.