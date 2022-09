'Força, Josué': e-mail enviado para todos os alunos da UFOP viraliza

Josué demonstra preocupação com sua matrícula e como o processo de habitação (foto: Redrodução/Redes sociais ) Um e-mail enviado por um aluno da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), na Região Central de Minas Gerais, se tornou um dos assuntos mais comentados desta quinta-feira (29/9) nas redes sociais. É que o estudante, chamado Josué, quis esclarecer dúvidas sobre editais de moradia da instituição, famosa por suas repúblicas em casarões históricos. Mas, por engano, o universitário encaminhou a mensagem com cópia para todos os alunos matriculados. Com isso, os colegas passaram a responder em solidariedade e em brincadeira e travaram as caixas de mensagem.





Nas redes sociais, o termo ‘Josué’ ficou entre os assuntos mais comentados desta quinta-feira (29/9) com mais de 10 mil menções registradas no Twitter. No e-mail, Josué demonstra preocupação com sua matrícula e sobre como o processo de habitação funciona para os estudantes.





“Sou o Josué, estou com uma dúvida referente a minha matrícula trancada devido problemas de moradias, quero saber quando serão divulgados os editais. (Estou preocupado).”, escreveu Josué por e-mail.

Depois de a história se espalhar pelo campus, inúmeras mensagens de apoio, em resposta ao aluno, começaram a circular. Nos textos motivacionais, os colegas universitários desejam boa sorte: “ Força, Josué! Estamos na torcida”.



A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a universidade e aguarda retorno.

e o josué da ufop que mandou um e-mail pra TODOS os matriculados sem querer? o bom é que ninguém notou.. pic.twitter.com/xsWJTK10yc %u2014 hamister comeno minrabel (@paocvinagrete) September 29, 2022

Simplesmente o Josué fazendo todos os alunos da UFOP receberem mais de 90 mensagens motivacionais pic.twitter.com/t8h8PIh3wR %u2014 Vitória %uD83E%uDE90 (@FerreiraVit18) September 29, 2022

E Josué que mandou email errado pra UFOP INTEIRA e todo mundo ta respondendo, segue o fio com as melhores respostas pic.twitter.com/RDcr5F5xh3 %u2014 bel (@Bela_resend) September 29, 2022

thread das melhores respostas %u2728motivacionais%u2728 pro josué da ufop pic.twitter.com/DdxH2kX7UV %u2014 República Serena (@repserena) September 29, 2022