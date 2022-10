Homem faz manobras de bicicleta nos arcos do Viaduto Santa Tereza

por Maria Dulce Miranda

O vídeo de Diego Magno é de dar frio na barriga. Nas imagens, vemos os pneus da bicicleta do atleta de bike trial sobre os arcos do Viaduto Santa Tereza, na Região Central de Belo Horizonte. Depois do abismo, vemos a linha férrea que fica metros abaixo de onde são feitas as manobras.

Em outro vídeo compartilhado por Diego, ele chega a ficar só na roda traseira da bicicleta em cima do arco do viaduto e gira durante a manobra. Na publicação, o atleta diz que foi uma das linhas mais perigosas que fez durante a carreira. “Fazer uma manobra que exige muito equilíbrio em um lugar tão alto foi desafiador e, ao mesmo tempo, surreal! Energia, adrenalina, uma das melhores sensações que já senti”, escreveu no post.

Manobras como a que Diego fez só devem ser realizadas por profissionais (foto: Reprodução/ Instagram)

Diego é penta campeão brasileiro de bike trial elite e campeão sul americano elite. O esporte consiste em ultrapassar obstáculos naturais e artificiais, como pedras, troncos, ladeiras íngremes e vigas de madeira fazendo manobras e cometendo o menor número de faltas.

No seu perfil, Diego compartilha diversos treinos. Além dos arcos do Viaduto Santa Tereza, o atleta já fez manobras na orla da Lagoa da Pampulha e outros pontos da capital.