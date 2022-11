Minas é o segundo estado com mais golpes na compra online de carros

São Paulo é o primeiro estado com mais golpes, com 44%, seguido de Minas, com 11%, e Rio de Janeiro, com 7% dos casos (foto: PIXABAY/Reprodução)

Minas Gerais é o segundo estado brasileiro com mais golpes na compra online de automóveis, com 11% dos casos, considerando o 1º semestre de 2022. Minas fica atrás somente de São Paulo, com 44% dos casos. O Rio de Janeiro vem em terceiro lugar, com 7% dos casos.

O levantamento foi feito pela Semana da Segurança, campanha de educação digital para prevenção a golpes no ambiente online das empresas iCarros, OLX e SóCarrão.

Ainda de acordo com o levantamento, o roubo de dados é o principal meio usado pelos criminosos na hora de aplicar o golpe. Os fraudadores utilizam de engenharia social para extrair dados pessoais e bancários das pessoas, para depois o utilizarem em novos golpes, como o do falso intermediário.

Em segundo lugar, vem o golpe do falso anúncio. Dessa forma, os bandidos criam anúncios com veículos inexistentes para conseguir pagamento antecipado, ficando o comprador sem o carro e sem o dinheiro.

O que mais atrai nos anúncios fraudulentos, segundo o levantamento, é o preço muito abaixo do praticado no mercado, que podem chegar até a 70% do valor praticado na tabela Fipe.



Entre janeiro e junho de 2022 em Minas Gerais, estima-se que o prejuízo com os golpes aplicados foi de cerca de R$ 44,3 milhões.



Veículos mais visados

Segundo o levantamento, Gol, Corolla e Celta são os modelos de carros mais utilizados para aplicar golpes. Palio, Civic, Onix, HB20, Fox, Uno e Hilux estão na lista dos veículos mais utilizados pelos criminosos.

Perfil das vítima

A maioria dos mineiros que caíram em fraudes são homens, com 88% dos casos, contra 12% de mulheres. 50% das vítimas têm até 31 anos.

Segurança online

Para se prevenir e evitar cair em golpes de vendas de carros online, o levantamento apontou as principais medidas que devem ser adotadas para se prevenir da ação dos fraudadores: