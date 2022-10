Quadrilha que aplicava golpes em idosos é presa em Aimorés

Dois dos integrantes da quadrilha foram flagrados por uma câmera de vídeo (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Uma quadrilha que aplicava golpes em pessoas idosas no município de Aimorés, no Vale do Rio Doce, foi presa nessa quinta-feira (13/10). Os criminosos ofereciam falso serviço de vendas de aparelhos ortopédicos para se aproximar das vítimas.