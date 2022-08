Suspeitos de estelionato são presos em MG por golpe de R$ 87 mil no Paraná

Parte das mercadorias compradas foi encontrada com o casal (foto: Divulgação/PCMG) Um casal suspeito de aplicar golpe de R$ 87 mil contra uma loja no Paraná foi preso pela Polícia Civil, em Ituiutaba, nesse fim de semana. Com eles, foi encontrada boa parte do material conseguido no golpe contra a empresa do Sul do país. Além dos principais suspeitos, mais um homem foi detido na ação policial.

O golpe foi dado por suposta sacoleira, que usava cartão de crédito em nome de terceiros. Ela fez diversas compras de itens de roupas em um loja na cidade de Cascavel (PR).

Houve seis pedidos entre 14 e 28 de julho, cujos valores variaram entre R$ 9,2 mil e R$ 25 mil. Todas as compras eram enviadas para a cidade do pontal do Triângulo Mineiro. A mulher nunca aparecia na loja para retirar as mercadorias, que eram entregues a um taxista, que , por sua vez, levaria a encomenda até a rodoviária.

Entretanto, todas as peças de vestuário foram enviadas para Ituiutaba.

Descoberta O golpe começou a ruir quando uma pessoa de Manaus (AM) entrou em contato com a loja do Paraná e pediu informações sobre uma compra realizada no estabelecimento, alegando que não reconhecia as movimentações em seu cartão. Essa pessoa era a verdadeira dona do cartão de crédito.

Com a descoberta de que as compras foram despachadas para Minas Gerais, a Polícia Civil de Ituiutaba foi alertada. Na cidade mineira, a sacoleira foi identificada e seu endereço descoberto. A mulher anunciava a venda de parte do que comprou na loja de Cascavel na internet.

A empresa transportadora usada por ela confirmou que os itens foram enviados e entregues à destinatária na cidade. O marido da suspeita foi flagrado por câmeras do estabelecimento e identificado, sendo conhecido por várias passagens criminais.

Prisões O casal foi preso em flagrante com produtos conseguidos por meio de estelionato no momento em que as policiais civis mineira e paranaense cumpriam mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça do Paraná.

Durante as diligências, o irmão de um dos investigados foi localizado em um dos imóveis na posse de produtos do crime e também foi conduzido para a delegacia pelo crime de receptação.