Discussão entre colhedores de laranja termina com 1 deles gravemente ferido

O crime aconteceu em plantação de laranjas, localizada em fazenda do município de Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Dois homens, colhedores de laranja, se desentenderam enquanto trabalhavam ontem (28/8) em fazenda do município de Frutal, no Triângulo Mineiro, e um deles foi levado ao Hospital Municipal Frei Gabriel com um grave corte abaixo da axila esquerda.

LEIA MAIS 11:45 - 29/08/2022 Repórter leva soco no estômago de policial civil suspeito de assediar menor

11:13 - 29/08/2022 Professor e esposa morrem após filho bater carro em muro

10:49 - 29/08/2022 PM armado cobra dívida por animal e ameaça casal na MG-030 O suspeito, que foi preso em flagrante, negou à PM que golpeou a vítima com uma faca ou qualquer outro objeto cortante. Ainda conforme registro policial, na versão dele, inicialmente, a vítima acertou dois golpes em suas costas com um ‘gancho’, que é utilizado na colheita de laranjas, sendo que nesse momento ele teria se virado para se proteger, agarrado à ponta do gancho e depois disso a vítima caiu no chão e apresentou o sangramento. Ainda segundo o suspeito, a discussão começou quando a vítima passou a dizer que ele teria pegado um saco de laranjas que ela havia colhido.

Já a vítima, que estava em atendimento médico no momento do registro da ocorrência, não conseguiu passar aos policiais militares a sua versão do crime. O material apontado como o usado na discussão foi apreendido pela PM.

O suspeito foi levado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Frutal para as próximas providências.

A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se foi instaurado inquérito policial para apurar as causas e circunstâncias do crime, bem como se o suspeito foi encaminhado para presídio local ou liberado após prestar depoimento ao delegado de plantão, mas não obteve resposta.

Reportagem em atualização.