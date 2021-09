Fundação da Usiminas terá hospital de 380 leitos na Pampúlha

Inauguração do hospital no prédio que foi ocupado pela Usiminas está prevista para março de 2022, com cerca de 2 mil empregos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





Em tempos tão difíceis para o Brasil e o mundo, com a pandemina do novo coronavírus instalada e tantas incertezas enfrentadas na saúde quanto na economia, a abertura de um hospital representa tanto o reforço no atendimento à população quanto mais segurança para as famílias, criação de empregos e oferecimento de serviços em múltiplas áreas médicas. Para atender e acolher a comunidade, será lançada no próximo dia 7, em Belo Horizonte, uma unidade hospitalar da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço da Usiminas nos setores de saúde e educação. A solenidade ocorrerá na Sala Minas Gerais, com poucos convidados e dentro dos protocolos sanitários.





O empreendimento recebeu o nome de Hospital Libertas em homenagem a Minas Gerais e vai ocupar o imóvel onde funcionaou a sede da Usiminas, criadora da FSFX. Na bandeira do estado, contornando o triângulo vermelho, está a frase em latim Libertas quae sera tamen, que significa Liberdade ainda que tardia, lema da Inconfidência Mineira.





Com investimento superior a R$ 280 milhões e inauguração prevista para março de 2022, o Hospital Libertas ocupará o prédio com área de 40 mil metros quadrados na Avenida Carlos Luz, no Bairro Engenho Nogueira, na Região da Pampulha, na capital. De acordo com a diretoria da FSFX, as obras já começaram, merecendo também cuidado especial, em preservação, os jardins concebidos pelo paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994) para a área particular de 12,5 mil metros quadrados na frente da construção.





O diretor-presidente da instituição, Salvador Prado Júnior, destaca a trajetória da fundação, com mais de meio século em favor da saúde: “A Fundação São Francisco Xavier atua há 52 anos no cenário da saúde da Região Leste de Minas, por meio de uma gestão responsável, com excelência na prestação de serviços e foco na humanização do cuidado. Com essa expertise, chega a Belo Horizonte com uma nova unidade hospitalar, que contará com estrutura multifuncional de serviços, suporte de urgência e emergência e hospital-dia, além de diversas especialidades médicas.”





Estrutura





Entusiasmado com a iniciativa, Salvador Prado Júnior diz que a Fundação São Francisco Xavier trará a BH e região a experiência bem-sucedida do Hospital Márcio Cunha (HMC), instalado em Ipatinga, no Vale do Aço. A unidade tem mais de 56 anos de história e se tornou referência em humanização, alta tecnologia, atendendo população de mais de 1,5 milhão de pessoas em áreas de alta complexidade.



Construção vai preservar a fachada do edifício, instalado na Pampulha, e os jardins internos projetados pelo arquiteto Burle Marx (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



A chegada do novo hospital a BH vai gerar em torno de 2 mil empregos diretos e indiretos nas áreas administrativa e clínica. Na primeira fase, informa a direção da fundação, está prevista a contratação de corpo clínico com aproximadamente 300 médicos, além de equipe multidisciplinar (enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, assistência social e de suporte) com cerca de 600 funcionários.





Para atendimento à população, serão criados 380 leitos destinados a casos de alta e média complexidade, sendo 300 de internação, 60 de unidade de terapia intensiva (UTI) e 20 compondo o hospital-dia. Na abertura da unidade, estarão disponíveis 140 leitos, dos quais 100 de internação geral e 40 leitos de UTI para dar suporte às seis salas cirúrgicas, incluindo uma sala de cirurgia robótica.





A unidade hospitalar contará com estrutura multifuncional de serviços de saúde, incluindo suporte de urgência e emergência, hospital-dia e uma linha especial de cuidado ao idoso. “Vamos oferecer diversas especialidades médicas, além de exames de ponta e alta tecnologia. Também está prevista uma unidade de pronto-socorro e atendimento 24 horas de urgência e emergência”, explica o diretor-presidente da FSFX.





Qualidade e humanização





Com mais de 70% de seus atendimentos feitos a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e presente em seis estados, a Fundação São Francisco Xavier, fundada em 1969, quer contribuir, segundo Prado Júnior, para assistência à saúde de qualidade e humanizada em BH, incluindo o Vetor Norte da cidade e municípios vizinhos.



''Vamos oferecer diversas especialidades médicas, além de exames de ponta e alta tecnologia'' - Salvador Prado Júnior, diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Responsável pela operadora de planos de saúde Usisaúde, a fundação administra cinco hospitais: dois em Ipatinga, um em Timóteo, ambos no Vale do Aço; em Itabira (MG), na Região Central de Minas; e ainda em Cubatão (SP). Entre eles se encontra o Hospital Márcio Cunha (HMC), integrante do seleto grupo de unidades hospitalares com certificação internacional da Det Norske Veritas International Accreditation Standard (Dias/Niaho), patamar alcançado por apenas seis instituições brasileiras.





“Em 2019, o HMC se tornou o primeiro hospital do Brasil a conquistar o Prêmio HIMSS Elsevier Digital Healthcare Awards, dedicado a validar a excelência no uso de informações e tecnologia para melhorar a qualidade da saúde, o cuidado e a segurança do paciente”, ressalta Prado Júnior.





Referência em Minas, o Hospital Márcio Cunha é o quarto em número de partos pelo SUS e o quinto em internações, além de primeiro do país a obter o nível 3 da Organização Nacional de Acreditação (ONA). No último ano, o HMC foi classificado pela revista norte-americana Newsweek como uma das melhores unidades hospitalares do Brasil.





Referência para entorno da capital

O projeto de instalação da unidade da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) em Belo Horizonte foi apresentado em dezembro último ao prefeito da capital, Alexandre Kalil (PSD), como iniciativa que viabiliza a primeira unidade hospitalar filantrópica de grande porte na região da Pampulha. A siderúrgica anunciou naquele mês a venda à fundação do imóvel que abrigou sua sede e será ocupado pelo Hospital Libertas.



Durante o encontro, o presidente da Usiminas, Sergio Leite, destacou que a unidade hospitalar atenderá parcela importante da população de BH e da região metropolitana que não conta com serviços médicos da amplitude daqueles que serão oferecidos pela FSFX perto de casa. Kalil chamou a atenção para o fato de que o novo hospital terá atendimento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), com custeio baseado em recuros privados.





A unidade foi projetada com previsão de que seja mantida a arquitetura do antigo prédio – a Usiminas está sediada em BH há cerca de 60 anos –, assim como serão preservados os jardins internos, de autoria de Burle Marx. A construção também preservará a Praça Pedro Melo, que abriga a escultura da artista plástica Tomie Ohtake.





Segurança e educação

Responsável pela operadora de planos de saúde Usisaúde – maior empresa filantrópica de planos de saúde do país –, a Fundação São Francisco Xavier dispõe de um Centro de Odontologia Integrada e Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente. No campo educacional, conta com a Fundação Educacional São Francisco Xavier, unidade localizada em Ipatinga, que se destaca como referência em educação no Vale do Aço mineiro, com cerca de 3 mil alunos da educação infantil à graduação.