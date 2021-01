Fundação São Francisco Xavier investe em salas híbridas na volta às aulas

Uma professora da FESFX passa pelo teste COVID-19. A fundação afirma que vai garantir segurança a todos, alunos, professores e pessoal de apoio (foto: Divulgação FESFX)







“Implementamos o que há de melhor em solução tecnológica para oferecer uma educação de qualidade e interativa. Estudos comprovam que a sala de aula híbrida é uma das principais tendências no mundo pós-pandemia, pois permite aliar os métodos de aprendizagem presencial e on-line”, disse Solange Liége dos Santos Prado, Superintendente da FESFX.





A proposta para o retorno às aulas consiste em estabelecer um rodízio de alunos para reduzir as aglomerações e garantir proteção à saúde de todos. Nessa perspectiva, a fundação implantou estratégias que combinam atividades presenciais e não presenciais.





Giscelle Roque Andrade da Silveira, Pedagoga em Tecnologia e Inovação da FESFX, disse que os setores de Tecnologia da Informação e Tecnologia Educacional da Instituição trabalharam juntos em um modelo de sala híbrida com alto padrão de qualidade. “Desenvolvemos a nossa solução para criar um modelo funcional perfeito de sala de aula com transmissão ao vivo”, conta.





Ela explica que foram investidos recursos em tecnologia de ponta e todo o parque tecnológico da Instituição foi reforçado e direcionado para que a comunidade escolar tenha a oportunidade de ter a melhor experiência de ensino com eficiência, qualidade e aporte tecnológico.





“Mesmo de forma remota os alunos têm acesso a todas as metodologias pedagógicas disponibilizadas pela instituição como o sistema de avaliação Avaliar +, Moodle, Portal do aluno e outros”, disse.





Tecnologia de ponta

Para as salas híbridas, foram adquiridas lousas digitais touch screen de 80 polegadas, câmeras de alta definição, microfones, notebooks, sistemas de iluminação e sonorização, kits multimídias, câmeras de segurança, construído um estúdio de gravação, ampliada a infraestrutura de internet, além da implantação da plataforma 'Fala aí, Saúde', que monitora o estado de saúde de alunos e professores.





Além das ações tecnológicas, a FESFX implantou os melhores protocolos de segurança contra a COVID-19, em parceria com a Fundação São Francisco Xavier e a Usiminas, como sinalização das unidades, testagem em massa para todos os alunos e colaboradores, além, da disponibilização de EPIs, rotina planejada e espaços readaptados.





As escolas mantidas pela FESFX são o Colégio São Francisco Xavier, criado em 1962 com o propósito inicial de oferecer ensino de qualidade aos empregados da Usiminas; Baby Care (Berçário); CSFX Técnico e a Faculdade São Francisco Xavier. Ao todo, as escolas contam com mais de 2.500 alunos e 270 profissionais da educação.

A volta às aulas presenciais em, seguindo modelo híbrido, terá início em 22 de fevereiro em toda a rede de ensino local. Na rede particular, ainvestiu R$ 1,5 milhão para garantir a máxima segurança aos alunos, professores e pessoal de apoio na volta às aulas.