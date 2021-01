TJMG diz que menos de 12% dos presos voltaram a cometer crimes na pandemia

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 11,8% dos presos liberados durante a pandemia voltaram a cometer crimes (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press) Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ter divulgado um levantamento que Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) rebateu o estudo e indicou novos dados. De acordo com o órgão nesta sexta-feira (29/01), menos de 12% dos presos soltos estiveram em registros policiais entre março e dezembro do ano passado. Um dia depois de oter divulgado um levantamento que mostrou que 33,65% dos detentos liberados durante a pandemia da COVID-19 se envolveram em delitos no estado , orebateu o estudo e indicou novos dados. De acordo com o órgão nesta sexta-feira (29/01), menos de









A base de dados da Sejusp utilizada pelo TJMG mostra que entre 17 de março do ano passado a 18 de janeiro deste ano, 12.341 presos em regime fechado e em semiaberto foram beneficiados com a prisão domiciliar por causa da COVID-19. Do número citado, 1.463 detentos voltaram aos presídios por se envolverem novamente com o mundo do crime, o que dá 11,8% do total.

Na nota divulgada, o TJMG argumentou ainda que "prisão domiciliar excepcional é fundamentada na Portaria Conjunta 19/2020 do TJMG e na Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O órgão também destacou que Minas sustenta o menor número de mortes por COVID-19 nas penitenciárias do estado, apesar de ter a segunda maior população carcerária do país.





“Ressalta-se que as medidas adotadas evitaram a contaminação em massa no sistema penitenciário e a consequente sobrecarga das unidades de saúde de nosso estado”





Nessa quinta-feira (28/01), o Ministério Público havia informado que 4.335 presos que não foram liberados durante a pandemia contraíram COVID-19 nos presídios. Ao todo, nove detentos morreram por complicações da doença, o que dá uma taxa de letalidade de 0,2% no sistema penitenciário estadual.