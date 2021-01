Mulher que arrancou bebê da barriga de mãe é condenada a 25 anos de prisão

Aline Fagundes no dia em que foi presa, em Uberlândia (foto: Vinícius Lemos/Especial para o EM) mulher que matou a jovem Gabrielle Barcelos, em 2017, para arrancar o bebê que ela esperava, foi condenada em primeira instância a 25 anos e meio de prisão. O julgamento, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, durou mais de sete horas. Aline Roberta Fagundes era acusada de homicídio, ocultação de cadáver, dar parto alheio como próprio e subtração de criança. Ele pode recorrer, mas segue presa. que matou a jovem, em 2017, para arrancar oque ela esperava, foi condenada em primeira instância a. O julgamento, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, durou mais de sete horas.era acusada de homicídio, ocultação de cadáver, dar parto alheio como próprio e subtração de criança. Ele pode recorrer, mas segue presa.





Aline Roberta Fagundes está presa há pouco mais de três anos e vai seguir em regime fechado. Do fórum de Uberlândia ela voltou para o presídio.



Parentes da vítima disseram esperar uma sentença maior. "A gente tá inconformado com essa pena. Isso foi uma tapa na nossa cara", disse Hélia Maria, tia de Gabrielle.





O crime

Gabrielle Barcelos, tinha 18 anos, estava grávida de oito meses e foi assassinada para ter o bebê arrancado de seu ventre. O crime aconteceu em 5 de dezembro de 2017, no Bairro Monte Hebron, Zona Oeste de Uberlândia.



Ela foi atraída até a casa de Aline Fagundes com a promessa de ganhar roupinhas para o bebê. Depois de ser dopada e morta, o corpo da vítima foi jogado em uma vala nos fundos da casa. A barriga foi cortada com um estilete.



Para a polícia, Aline disse que queria o bebê para salvar um relacionamento amoroso. Ela mentia ao ex-companheiro que estava grávida.





O processo de Aline chegou a ser suspenso em 2018 quando a defesa alegou que a cliente teria transtornos mentais, solicitando perícia – o que logo foi descartado. A bebê sobreviveu, mas tem sérios problemas de saúde por causa do parto forçado.