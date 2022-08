Repórter leva soco no estômago de policial civil suspeito de assediar menor

Caso aconteceu em uma delegacia da Polícia Civil, em Nova Lima (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Um jornalista foi agredido por um policial civil na noite de sábado (27/8), dentro de uma delegacia da instituição em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O agressor é suspeito de assediar uma criança de 13 anos. O repórter levou um soco no estômago e teve o celular usado como equipamento de trabalho confiscado.

Segundo a Rádio Itatiaia, onde trabalha o jornalista, o repórter foi até a delegacia para entrevistar o policial, que também é candidato a deputado federal, e pegar a sua versão dos fatos. A entrevista não aconteceu.

Do lado de fora da delegacia, o suspeito se envolveu em uma briga e o repórter passou a gravar as cenas. Revoltado, o policial tomou o celular da mão do profissional e entrou na unidade policial.

O jornalista foi atrás do homem em busca do aparelho e levou um soco no estômago dentro da delegacia.

O policial suspeito de assédio entrou para o banheiro com o celular do repórter e devolveu o smartphone somente após acessar os conteúdos particulares do jornalista.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar, já que, segundo a empresa onde trabalha o jornalista, os policiais civis não o fizeram.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia Militar para ter acesso ao boletim de ocorrência, mas a PM não o encontrou.

A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não se pronunciou sobre o caso.

Caso de assédio

Uma menina de 13 anos estava com a mãe em uma espeteria quando foi assediada pelo policial civil na última sexta-feira (26/8), em Nova Lima, na Grande BH.

A Polícia Militar foi acionada ao local e ele foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil de Nova Lima para prestar depoimentos.

Nota de repúdio

Em nota, a Itatiaia afirmou que repudia a agressão sofrida pelo repórter no exercício da profissão.



Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil afirma que a Corregedoria vai abrir um procedimento para apurar o caso, desde que o jornalista registre uma representação sobre o caso em uma delegacia. Leia a nota na íntegra.



"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que está apurando os graves fatos ocorridos na madrugada deste domingo (28/8), no interior de delegacia de polícia, na cidade de Nova Lima, envolvendo um policial civil e um repórter da Rádio Itatiaia. Será instaurado um procedimento disciplinar na corregedoria para investigar a transgressão praticada pelo agente público.



O policial já estava afastado de suas funções para concorrer ao mandato de deputado federal. Quanto à investigação criminal, a vítima foi encaminhada ao IML para exames periciais. É necessário, entretanto, que a vítima se dirija à delegacia de polícia e ofereça “representação”, tendo em vista a natureza do crime (lesão corporal). A Polícia Civil de Minas Gerais reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta de seus servidores e, como órgão garantidor de direitos constitucionais, assegura o livre exercício da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão.

'Somos todos passíveis das mesmas leis, somos todos cidadãos iguais que devem ser submetidos aos rigores da lei. Somos todos cidadãos com o direito de sermos protegidos dentro do local que simboliza a segurança pública, uma delegacia!'"