Mulher acusa policial militar de agressão durante ocorrência por som alto

Mulher disse que foi agredida por policial militar com socos e chutes (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação) Uma mulher de 26 anos acusa um policial militar de agressão, nesse domingo (14/8), durante ocorrência registrada em Planura, no Triângulo Mineiro. Ela divulgou na internet foto de hematoma no rosto, supostamente provocado pelo PM.

Segundo a Polícia Militar, a mulher entrou em conflito com os agentes de segurança no momento em que foi detida por desacato e durante atendimento de ocorrência de perturbação de sossego.

A mulher ficou detida na Delegacia de Planura, onde passou por exames de corpo de delito, e, em seguida, foi liberada e acionou um advogado.

'Fui agredida com socos e chutes'

Inicialmente, segundo informações divulgadas pela mulher, os policiais foram até a casa de um casal de amigos dela e disseram que seria feita a apreensão do aparelho de som. Então, ela questionou se eles tinham algum mandado. “Nesse momento, um dos militares me xingou, disse que não precisava disso e logo me agarrou pelo braço”, contou.

Nesse momento, ela disse que tentou resistir às agressões, mas foi empurrada para dentro da viatura, onde continuou a ser agredida com chutes e socos. "Ele me deu mais dois murros no olho e começou a gritar para eu calar a boca até chegar no hospital", complementa.

Versão da PM

De acordo com boletim da PM, durante ocorrência de perturbação de sossego, a equipe policial foi recebida de forma hostil pela mulher, que xingou os militares e mordeu a mão de um deles.

Conforme a PM foi dada voz de prisão à mulher por desacato a autoridade.

Ainda segundo o registro policial, a suspeita bateu a cabeça e chutou a porta de viatura policial por diversas vezes, o que danificou uma das portas do veículo.

Também consta no boletim que os policiais apreenderam três celulares e três aparelhos de som que estavam na varanda da casa, direcionados para a rua, ao lado de várias garrafas de cerveja.