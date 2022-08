Professor e esposa morrem após filho bater carro em muro

Casal tinha 68 anos e 74 anos. Rubens Laraia foi professor em universidade e escolas da cidade. (foto: Ascom FUVS e Facebook)

Um casal de idosos faleceu após o carro que estavam bater contra um muro, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O acidente foi na noite deste domingo (28/08), numa avenida da cidade.

Os três ocupantes do carro foram socorridos com vida por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu. Eles foram levados para o Hospital Samuel Libânio. No entanto, o professor universitário aposentado, Rubens de Barros Laraia, de 74 anos, e a esposa Gorete Laraia, de 68 anos, faleceram ainda na noite de domingo.

Os corpos de Rubens Laraia e Gorete Laraia foram encaminhados, na manhã desta segunda-feira (29/09), para o Instituto Médico Legal (IML) de Itajubá, responsável pelo plantão da semana. Os horários de velório e sepultamento ainda não foram divulgados.

Nota de pesar

A Universidade do Vale do Sapucaí (Univás) divulgou nota de pesar lamentando a morte de Rubens Laraia, que foi professor de história na instituição.