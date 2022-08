Homem suspeito de abusar de crianças é morto a pedradas

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (foto: Reprodução)

Um homem de 57 anos foi linchado e morto a pedradas dentro da própria casa nesse domingo (28/8), no bairro Morada Nova, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, nenhum morador quis conversar com os policiais, mas acusaram o homem de ter estuprado crianças durante todo o trabalho dos agentes no local.

A PM foi acionada via rádio e, ao chegar na casa do homem, ele estava caido no chão.

O Samu foi acionado e constatou a morte. A vítma tinha vários ferimentos no rosto.

Entre os moradores, circulava um suposto áudio de uma criança dizendo que o homem oferecia dinheiro em troca dos abusos. A polícia não teve acesso ao material.

O homem tinha passagens por tráfico de drogas e disparo de arma de fogo.

A perícia foi acionada e o corpo levado para o Instituto Médico Legal.

Até o momento, ninguém foi preso.