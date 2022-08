Homem que atropelou e matou idosa não tinha carteira de habilitação

Homem confirmou ser o condutor da motocicleta e que não tinha habilitação (foto: Maicon Costa/Especial para o EM)

A Polícia Militar confirmou, na manhã desta segunda-feira (29/8), a prisão do condutor da moto que atropelou e matou, no último sábado (27/8), Vera Lúcia Zebral, de 73 anos, no bairro São João em Conselheiro Lafaiete, no Campo das Vertentes.