Presa quadrilha suspeita de dar golpes com máquinas de cartão

Máquinas apreendidas com a quadrilha (foto: Divulgação/PMMG) Quatro pessoas foram presas em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, apontadas como membros de uma quadrilha que aplicava golpes com máquinas de cartões em estabelecimentos comerciais. Eles trocavam máquinas para receber pagamentos das vítimas. Em apenas um desses golpes, ele desviaram R$ 12 mil de um posto de combustíveis.

O carro foi encontrado, apenas com o motorista, no Bairro Jardim Paulistano. No local ainda estava mais um homem, cujo nervosismo chamou a atenção dos policiais. Questionado, ele confessou que dava apoio ao motorista. O terceiro homem e a mulher estavam no Terminal Rodoviário, onde embarcariam para Brasília (DF).

Os quatro foram levados para a delegacia de Polícia Civil. Uma criança de 1 ano estava com o grupo e foi levada pelo Conselho Tutelar para um abrigo.

Com eles, a polícia apreendeu 10 máquinas de cartões. Foram identificados pelo menos três locais em que o golpe foi aplicado, sendo o posto e uma panificadora de Patos de Minas, além de um hotel na cidade de Araxá.

O golpe



Segundo as vítimas, a ação da quadrilha era de distrair funcionários e trocar as máquinas sem que eles percebessem e, posteriormente, os valores de pagamentos caíssem em contas do grupo.

Os criminosos se passavam por clientes e pediam para pagar o valor com cartões. Quando o funcionário entregava a máquina dentro de um carro, por exemplo, o motorista passava o equipamento para que a passageira no banco de trás digitasse a senha.

Em seguida, eles pedem algo ao frentista e trocam as máquinas, usando equipamentos semelhantes ao do estabelecimento.