Cansado de apanhar, homem mata irmão mais velho com golpes de facão

Homem foi preso em flagrante; corpo do irmão foi encaminhado para o IML de Montes Claros (foto: Maicon Costa/Esp. para o EM)

Um homem de 33 anos é suspeito de matar o irmão mais velho, de 41, com golpes de facão. O crime em família aconteceu na segunda-feira (18/7), no povoado de Morro Vermelho, em Montes Claros, no Norte de Minas.O suspeito informou à Polícia Militar que o irmão sempre bebia e ia até a sua casa, e ,a lertado, batia nele e na esposa.Desta vez, novamente chegou bêbado e usou uma corrente pra agredir o casal. O homem relatou que, naquele momento, pegou o facão e matou o irmão.O corpo foi encontrado no quintal da residência com a corrente ao lado e depois levado para o Instituto Médico-Legal (IML) do município.A mulher confirmou a versão do marido. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Polícia Civil de plantão e assim dar prosseguimento as investigações.