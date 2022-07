Diretora suspeita de agredir alunos é afastada de escola em Varginha

Secretaria de Educação da Prefeitura de Varginha afastou professora (foto: Redes Sociais)

A diretora de uma escola municipal de Varginha, no Sul de Minas, foi afastada do cargo por suspeita de bater nos alunos. O caso veio à tona depois de uma agressão contra um menino de 9 anos.





De acordo com a mãe do menino, que prefere não se identificar, o filho de 9 anos chegou em casa vermelho.









A mulher procurou a Secretaria Municipal de Educação e registrou um Boletim de Ocorrência. "Eu liguei para ela, mas a diretora falou que não fez nada. Nós até chegamos a brigar pelo telefone".



Outras vítimas









LEIA MAIS - Pai e filho provocam quebradeira em escola de Divinópolis O pai de outra criança afirma que a filha também foi vítima das agressões, recebendo tapas e chineladas da diretora.





"Nós só descobrimos depois da última agressão da diretora contra um colega dela de escola. Mas minha filha contou que é agredida desde os seis anos e hoje ela tem 9. Ela sempre colocava as crianças como errado na história".





Portaria foi publicada no site da prefeitura (foto: Redes Sociais)





Segundo o homem, a diretora ameaçava os alunos. "Eu chorei com tudo que ela me contou. Ela disse que não podia falar porque a diretora ameaçava tirar as crianças da família, caso eles contassem".





A portaria afastando a diretora foi publicada no dia 9 junho. Desde então, a profissional segue afastada. O Estado de Minas procurou a Prefeitura de Varginha, que preferiu não se manifestar.