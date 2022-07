Mulher reage a assalto e expulsa ladrão com cadeiradas

Ladrão se deu mal e foi atacado com cadeiradas (foto: Acervo/Jornal do Sudoeste) Uma ocorrência atípica foi registrada pela Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso, no interior de Minas, na madrugada de domingo (17/7): um ladrão entrou invadiu uma adega armado com um objeto cortante e anunciou o assalto. Havia somente uma mulher no estabelecimento, a dona, e, diante da negativa de entregar o dinheiro, ele foi para cima dela, provocando ferimentos nos braços. Nesse momento, ela pegou uma cadeira e agrediu o ladrão, que fugiu desesperado.





Com a chegada da viatura da Polícia Militar, a dona da adega deu as características físicas e como ele estava trajado. A polícia fez o rastreamento, vindo a prender o ladrão nas proximidades. A vítima teve lesões leves e o ladrão é bastante conhecido no meio policial de São Sebastião do Paraíso.

Ele foi preso por roubo tentado e conduzido até a Delegacia de Polícia. A prisão foi convertida em preventiva pela Justiça.

Mas a orientação das polícias Civil e Militar e de todos os órgãos de segurança é não reagir a assaltos. O ideal é entregar os objetos ao ladrão, acionar a PM o mais rápido possível dando as características dele: cor de olhos, cabelo, pele, como está vestido e que rumo tomou. Isso ajuda a PM a localizá-lo o mais rápido possível.