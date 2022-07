Homem é preso por agredir e ameaçar companheira com faca

Um homem de 65 anos foi preso na tarde de segunda-feira (18/7) por agredir e ameaçar com uma faca sua companheira, de 45 anos, no Bairro Barreiro, em Itabira, na Região Central de Minas Gerais.

Já o acusado, foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado plantonista, ficando à disposição da Justiça.

Filho preso

De acordo com a polícia, durante a ocorrência, o filho da vítima, um homem de 29 anos, também foi preso ao agredir o companheiro da mãe com um soco no peito ao saber das agressões.

Feminicídio em Itabira

O ex-companheiro da jovem, Francisco Gergley Gonçalves Bezerra, de 30 anos, confessou ter matado a garota, de 18 anos, na frente da filha do casal, de apenas 3 anos, com pedradas, além de ter passado seu carro sobre a vítima.