Homem é preso após agredir a ex e avó dela para tentar pegar filha pequena

Suspeito foi preso pela PM na residência onde morou com a ex-companheira (foto: PMMG/Divulgação)

Uma jovem de 22 anos denunciou o ex-companheiro, de 24 anos, à Polícia Militar (PM) de Uberaba por lesão corporal contra ela e a sua avó, de 65 anos. O crime teria ocorrido na noite de quarta-feira (29/6), na casa da idosa, no bairro Costa Teles 1. O suspeito, que tem uma filha de quatro meses com a jovem, foi preso em flagrante na residência, onde morou com a jovem.

Depois disso, ainda conforme o registro policial, a avó da jovem, de 65 anos, teria tentado impedir a agressão e recebeu uma mordida na mão direita, gerando lesão com sangramento.

As agressões só pararam, de acordo com a jovem, após a chegada da tia dela, que fez com que o suspeito fosse embora. Ele teria saído do local dizendo que iria matar a jovem e toda a sua família.

Suspeito negou que agrediu as vítimas

O suspeito foi localizado e preso pela PM na residência, onde o casal morou. No local, ele disse aos militares que foi até a casa da avó da ex-companheira para conversar e que, enquanto conversavam, a idosa desferiu nele uma paulada, sendo que ele levou a mão para se proteger. Ele disse também que não agrediu ninguém e que a idosa machucou a mão porque caiu no chão.

Segundo a PM, o suspeito possui passagens policiais por tráfico de drogas, uso e consumo de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e lesão corporal.