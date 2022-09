Idosa é agredida fisicamente pelo neto após acordar ele para trabalhar

PM recebeu denúncia após vítima sair correndo de sua casa e pedir socorro na rua (foto: PMMG/Divulgação)

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Patrocínio, na região mineira do Alto Paranaíba, após ser denunciado pelo crime de lesão corporal contra a avó, de 62.A vítima relatou aos militares ter sido agredida com socos e chutes pelo neto após acordá-lo para trabalhar no início da manhã de ontem (26/9).Cansada das agressões e ameaças, que seriam frequentes, a mulher saiu correndo da residência e pediu socorro na rua.Pouco tempo depois, a PM chegou ao local e prendeu o jovem que, em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Patrocínio para as próximas providências.Segundo o artigo 129 do Código Penal, quem ofender a integridade corporal ou a saúde de uma pessoa pode sofrer pena de detenção de três meses a um ano.