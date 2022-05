Neto mata a avó com 35 facadas no Centro-Oeste de Minas

Polícia Militar prendeu jovem de 23 anos que matou a avó a facadas (foto: PMMG)

Uma idosa de 70 anos foi brutalmente assassinada com 35 facadas pelo neto de 23 anos no município de Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O crime aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (26/5) na Rua Fidelis Marinho da Costa, no bairro Santa Luzia. O rapaz fugiu, mas foi encontrado pela Polícia Militar nas imediações e está detido.



O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado por populares, mas quando chegou ao local, a vítima já havia falecido. O marido da idosa alegou aos militares que o rapaz tem transtornos mentais.





Conforme relatos do avô do jovem, houve um desentendimento na residência deles, após o neto ter sido chamado a atenção por quebrar um vidro da janela da casa. Ele não gostou da repreensão e atacou com fúria a avó.O avô tentou segurar o neto para evitar o crime e gritou para a mulher fugir, mas o jovem teve mais força, conseguiu se soltar e esfaqueou a idosa 35 vezes.Os militares rastrearam as imediações e encontraram o jovem na rua com a faca usada para matar a avó ainda em sua mão. Ele resistiu à prisão, mas acabou contido e algemado. O assassino foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Formiga.