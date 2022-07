Homem é retirado de avião por agredir trabalhadores no Aeroporto de Confins

Um homem foi retirado de um avião no Aeroporto Internacional de Confins após agredir verbalmente o gerente de um estabelecimento comercial da área de embarque e jogar um sanduíche em uma das funcionárias. A condução do indivíduo foi feita pela Polícia Federal.

Segundo a Polícia, o homem saiu do avião voluntariamente. Ele teria discutido com os funcionários de uma loja, e embarcou logo em seguida. Antes do voo decolar, os agentes retiraram ele do avião, e o conduziram até a autoridade policial estadual.