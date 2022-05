Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas, em Confins

Uma passageira foi presa em flagrante, na noite dessa quarta (5/5), pela Polícia Federal (PF), no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeita de transportar mais de três quilos de Skunk, variedade híbrida de cannabis, atados ao próprio corpo.

Segundo a Polícia Federal, a mulher havia embarcado em Manaus, com destino à capital mineira.

A suspeita, presa em flagrante por tráfico intermunicipal de drogas, poderá cumprir até 25 anos de reclusão, se for condenada.

A PF prendeu, em 20 de abril, dois homens, um suíço e um nigeriano, que embarcavam no aeroporto de Confins para a Europa levando 12 quilos de cocaína . Segundo as estimativas dos policiais, a cargas poderia render R$ 2,5 milhões no continente europeu.