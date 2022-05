Processo de licitação do Parque das Mangabeiras muda de secretaria

Ação avalia passar áreas específicas do parque para a iniciativa privada (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte publicou no Diário Oficial do Município a decisão de delegar à Secretaria Municipal de Fazenda a responsabilidade de licitar a concessão de áreas do Parque Municipal das Mangabeiras para a iniciativa privada. Antes, essa competência era da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

A ação prevê contrato de administração de 20 anos do espaço do estacionamento, parque esportivo, edifício de apoio, ciranda de brinquedos, praça das águas e teatro de arena. A previsão é que sejam investidos R$ 4,5 milhões pela futura concessionária.

Segundo a PBH, o projeto de concessão tem o objetivo de investir em melhorias para o uso público e, ao mesmo tempo, garantir a preservação de um dos patrimônios ambientais mais importantes de Belo Horizonte.

Com a concessão, caberá à empresa realizar investimentos obrigatórios na reforma e requalificação dos espaços, oferecendo melhor estrutura de apoio e serviços, especialmente em relação a banheiros, vestiários, gastronomia e esporte. O acesso ao parque permanecerá gratuito, assim como o uso da pista de skate street e half pipe.

Em outubro de 2021, a prefeitura lançou uma consulta pública para contribuições e sugestões ao processo de concessão de uso das áreas do Parque das Mangabeiras, que pode ser acessada no link.