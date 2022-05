Clima ameno e possibilidade de chuva predominam em BH nesta sexta (6/05)

BH amanheceu com muitas nuvens e coberta por névoa úmida nesta sexta-feira (06) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O tempo permanece com possibilidade de chuvas isoladas na parte da noite desta sexta-feira (06/5), em Belo Horizonte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia amanheceu com uma névoa úmida na capital mineira.









Tem chuva prevista também nas regiões do Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha, e possibilidade de chuva no Norte e Noroeste do estado. As demais regiões do estado têm céu claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva.





A temperatura mínima registrada em Minasa foi em Maria da Fé, na Região Sul, com 4,6ºC. A máxima prevista de 35°C deve ser registrada no Norte do estado.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais