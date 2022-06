Corpus Christi: Confins espera aumento de 66% nos voos em 2022

Os principais motivos para o grande movimento neste ano são a retomada econômica e a confiança no panorama de cobertura vacinal contra a COVID-19 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte - Confins, espera um aumento de 66% nos voos no feriado de Corpus Christi com relação ao mesmo período em 2021. De acordo com o levantamento do aeroporto, cerca de 150 mil pessoas são esperadas até 20 de junho. Os principais motivos para o grande movimento neste ano são a retomada econômica e a confiança no panorama de cobertura vacinal contra a COVID-19.





Somente no dia 15 de junho, dia pico da movimentação, o fluxo de pessoas deverá ser de cerca de 32 mil passageiros e 273 voos.





Para o mês de junho, a projeção foi de fluxo crescente de passageiros. Aproximadamente 750 mil passageiros são esperados em Confins este mês, com previsão de 6,8 mil operações de aeronaves, entre pousos e decolagens.

Somente em voos da Azul Linhas Aéreas, foram programados 48 voos extras entre 15 e 20 de junho para conter a demanda, com voos nos principais aeroportos de São Paulo (Guarulhos, Viracopos e Congonhas), Rio de Janeiro ( Cabo Frio e capital ), Bahia ( Salvador, Porto Seguro e Guanambi), Minas Gerais (Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia e Ipatinga), Espírito Santo (Vitória), Alagoas (Maceió) e Rio Grande do Norte (Natal). O planejamento da Gol inclui 11 voos extras para Congonhas, Porto Seguro, Maceió e Natal.





Mais de 40 destinos serão atendidos por voos regulares e extras, inclusive internacionais.



Uso de máscara permanece obrigatório em Confins





A BH Airport informa que o uso de máscaras contra a COVID-19, protegendo nariz e boca, permanece obrigatório no saguão do aeroporto, sala de embarque e dentro das aeronaves, por determinação da Prefeitura de Confins. A concessionária também recomenda aos passageiros chegar com antecedência no aeroporto e ter uma atenção redobrada aos horários de embarque.





Mesmo com o avanço do plano nacional de vacinação contra a COVID-19 e a flexibilização das regras sanitárias, o setor de aviação segue todas as orientações das autoridades de saúde e da Agência de Aviação Civil (Anac) para que toda a comunidade de passageiros e funcionários sintam-se seguros no local.





O aeroporto disponibiliza dispensers de álcool em gel, barreiras de proteção nos locais de atendimento aos usuários e adesivos informativos para piso, assentos, banheiros e elevadores.