Criança de 3 anos é atropelada por adolescente em Minas

Imagem de criança atravessando a rua correndo (foto: Circuito Interno) Estado de Minas é possível perceber que a criança está junto da mãe na faixa de pedestres. Uma criança de apenas 3 anos foi atropelada na Região Central de Barroso, no interior do estado. Nas imagens do circuito interno conseguido pela reportagem doé possível perceber que a criança está junto da mãe na faixa de pedestres.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor é um adolescente de 16 anos. Ou seja, não poderia estar dirigindo uma moto. Segundo a Polícia Civil, o inquérito foi aberto para apurar o caso e diligências estão sendo realizadas.

Segundo apurado pela reportagem do Estado de Minas, logo após o acidente, que ocorreu no final da tarde de domingo (17/7), a criança foi levada para o hospital da cidade com a ajuda de um motorista que passava pela rua e viu o acidente.





Logo após chegar ao hospital, a garota foi transferida para a Santa Casa de Barbacena. Ela teve uma fratura no fêmur, mas passa bem. A expectativa é que tenha alta nesta quarta-feira (20/Criança de 3 anos é por adolescente

7).