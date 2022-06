O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para resgatar uma jaguatirica, que teria sido atropelada na noite dessa quarta-feira (29/6), na BR-458, na altura de Iapu, município localizado na região do Vale do Aço.



De acordo com o solicitante, o animal teria fugido para um matagal logo após o acidente. Na manhã desta quinta (30/6), os militares iniciaram as buscas pela jaguatirica, encontrando-a numa canaleta às margens da rodovia, ferida e com vida.