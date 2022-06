Vídeo: capivara morre após ser atropelada em Lagoa Santa

É comum para quem transita pela orla da Lagoa Central, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ver dezenas de capivaras. O lazer em observar a rotina dos animais se tornou traumatizante para uma moradora da cidade que viu o roedor estendido no asfalto da rua após ser atropelado. Outros bichos da mesma espécie estavam próximos ao local.





“Gente, olha que dó, uma capivara foi atropelada e não consegue levantar, e a família toda olhando. Está escuro, mas tem umas dez”, relatou Amália Rocha.









“O que mais me doeu foi ver a família dela assistindo ela agonizar e não poder fazer nada”, disse.









Capivara morreu após ser atropelada em Lagoa Santa (foto: Divulgação/ Amália Rocha)



Orientação Amália não conseguiu contato com a Polícia Militar de Meio Ambiente para resgatar o animal. Outros moradores se prontificaram a buscar ajuda, e o corpo da capivara foi retirado por uma equipe da prefeitura por volta das 12h desta quarta-feira (15/6).





Segundo o sargento Moreira, da Polícia Militar de Meio Ambiente de Lagoa Santa, as capivaras da Lagoa Central transitam com muita frequência pela orla no período noturno, pois o fluxo de pessoas e veículos diminui. Assim, elas se sentem à vontade em buscar grama para se alimentarem.





O militar orienta os moradores a acionarem Polícia Militar, prefeitura ou Corpo de Bombeiros caso veja um animal silvestre acidentado. O telefone do batalhão de Meio Ambiente é 2123-1616. Se não conseguir contato, pode fazer via 190 ou 193.





Conforme Moreira, os órgãos públicos se encarregam do resgate e do transporte do animal a uma clínica veterinária. Outra opção para o cidadão é transportar o animal a um posto policial apenas para avisar.



Falta de efetivo





O pelotão de Lagoa Santa funciona até as 19h e existe apenas uma viatura para atender 10 municípios vizinhos.





A dificuldade de efetivo em Lagoa Santa foi muito debatida nas redes sociais. Na página de notícias Vetor Norte, um morador questionou a ausência de um plano de manejo de capivaras em Lagoa Santa.





Outras pessoas disseram que “os veículos têm passado pela orla da lagoa em alta velocidade” e criticaram a falta de medidas de proteção aos animais.