Professor morre após atropelar capivara e carro pegar fogo no Sul de Minas

Motorista do carro foi retirado pelo motorista do caminhão, mas professor ficou preso nas ferragens (foto: Polícia Militar Rodoviária )

Umde trânsito na madrugada desta sexta-feira (08/01), na rodovia MG-173, em Paraisópolis, no Sul de Minas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do carro atropelou uma capivara e, na sequência, bateu em um caminhão que vinha no sentido contrário da pista.

A PRE informou que, após a colisão, o veículo de passeio começou a pegar fogo. O motorista do carro, de 43 anos, foi socorrido a tempo pelo condutor do caminhão. No entanto, o professor ficou preso às ferragens e morreu carbonizado. Além da polícia, o Corpo de Bombeiros e o SAMU também atenderam a ocorrência.

A vítima fatal era o professor Wendell Ribeiro, de 47 anos, que dava aulas de inglês em um colégio particular, em Pouso Alegre, onde morava. Segundo um dos colegas de colégio, Wendell seguia acompanhava um amigo que estava indo para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, fazer uma entrega de morangos.

Em nota, o colégio lamentou a morte do professor: “É com imenso pesar que informamos o falecimento do professor Wendell em decorrência de um acidente. Sentiremos, com certeza, a ausência de um professor e amigo que esteve conosco desde o início do sonho do que hoje é o Colégio Skema 10. Que todas as nossas vibrações e orações estejam voltadas para a família e amigos do professor Wendell".



O enterro ocorreu ainda nesta sexta, no Cemitério Municipal de Pouso Alegre. (Gabriella Starneck/Especial para o EM)